В Салехарде будут судить подставного директора

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-06T10:05:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в совершении преступления в сфере экономической деятельности. 40-летний ямалец согласился стать подставным генеральным директором коммерческой организации.

По данным следствия, в июне 2019 года к нему обратились знакомые с предложением предоставить им свой паспорт, чтобы оформить на него руководство фирмы. Пытаясь таким способом обогатиться, не имея реальных намерений и возможности управлять организацией, он согласился.

Тогда учредители данной коммерческой организации, изготовив пакет юридических документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице, предоставили документы в налоговый орган.

При этом новый «директор» фактически управление коммерческой организацией не осуществлял и не собирался этим заниматься.

- В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно содействовал следствию в раскрытии преступления, - пояснили в СУ СКР п ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU