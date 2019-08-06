В Салехарде будут судить подставного директора
В Салехарде перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в совершении преступления в сфере экономической деятельности. 40-летний ямалец согласился стать подставным генеральным директором коммерческой организации.
По данным следствия, в июне 2019 года к нему обратились знакомые с предложением предоставить им свой паспорт, чтобы оформить на него руководство фирмы. Пытаясь таким способом обогатиться, не имея реальных намерений и возможности управлять организацией, он согласился.
Тогда учредители данной коммерческой организации, изготовив пакет юридических документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице, предоставили документы в налоговый орган.
При этом новый «директор» фактически управление коммерческой организацией не осуществлял и не собирался этим заниматься.
- В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно содействовал следствию в раскрытии преступления, - пояснили в СУ СКР п ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU