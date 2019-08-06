2019-08-06T09:54:13+03:00
Общество

Ямальские проекты увидит «Этномир»

Регион на форуме в сфере поддержки семьи и детства представит семь проектов
Анна Полякова
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Ямальские проекты увидит «Этномир» Фото: yanao.ruЯмальские проекты увидит «Этномир» Фото: yanao.ru
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Ямальские проекты будут представлены на крупнейшем профессиональном мероприятии в сфере поддержки семьи и детства. Десятая всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Национальные приоритеты. Десятилетие детства» состоится в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области. Мероприятие будет проходить с 30 сентября по 3 октября.

Ямал на форуме представит семь проектов. Инициатива «Мы вместе», например, направлена на развитие внутренних ресурсов семей с детьми-инвалидами, внедрения практик кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на период занятости родителей

Проект «Тёплые сердца» рассчитан на подготовку к самостоятельной жизни детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.

«Специальные агенты безопасности УренгойГазГрада» нацелен на построение модели поведения учащихся в различных экстремальных ситуациях в системе работы волонтёрского движения.

Проект «ЭкоНур» будет развивать добровольческую деятельности, воспитание экологической культуры и сознания у подростков.

Инновационный социальный проект «Моя территория» - это социализация в обществе детей, подростков и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путём вовлечения их в досугово-культурные и спортивные мероприятия.

Технология «Фиолетовый лес» направлена на развитие самостоятельности и творческого потенциала детей-инвалидов.

Образовательный передвижной этнопарк «Аркториум» рассматривается как новая форма познания этнического многообразия коренных народов, проживающих на территории Ямала.

Кроме того, на интерактивных мероприятиях пройдут мастер-классы, экскурсии и квест по этнографическому парку-музею «Этномир», творческий вечер регионов, викторина, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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