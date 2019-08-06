СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-06T09:15:08+03:00

Молодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в кармане Фото: Ольга Крыльцова

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Новоуренгойские полицейские задержали ранее не судимую 22-летнюю женщину. При личном досмотре у горожанки изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Как пояснили в УМВД России по ЯНАО, ее взяли 30 июля 2019 года во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество признано наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,75 граммов.

При этом злоумышленница пояснила полицейским, что зелье приобрела для личного потребления.

На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU