2019-08-06T09:15:08+03:00
Происшествия

Молодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в кармане

У женщины обнаружили 0,75 граммов "синтетики"
Анна Полякова
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Молодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в карманеМолодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в карманеФото: Ольга Крыльцова
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Новоуренгойские полицейские задержали ранее не судимую 22-летнюю женщину. При личном досмотре у горожанки изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Как пояснили в УМВД России по ЯНАО, ее взяли 30 июля 2019 года во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество признано наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,75 граммов.

При этом злоумышленница пояснила полицейским, что зелье приобрела для личного потребления.

На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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