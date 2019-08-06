Под Ноябрьском два КамАЗа не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-06T09:38:38+03:00

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На 16 километре автодороги «Подъезд к городу Ноябрьск» столкнулись два КамАЗа. Авария произошла около 5:35 5 августа. Как сообщили в Госавтонспекции ЯНАО, водитель грузовика не справился с управлением и съехал с дороги на правую по ходу движения обочину, где и столкнулся со стоящим большегрузом. В результате ДТП госпитализирован пассажир одного из КамАЗов.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмированы два человека.

С начала 2019 года в 2673 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 319 травмированы, в их числе 38 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU