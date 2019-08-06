Пожаром в социальном доме, где погибла женщина, занялись ямальские следователи

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-06T09:11:04+03:00

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В Салехарде началась доследственная проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре. По предварительным данным, ночью 6 августа 2019 года полыхал первый этаж жилого многоквартирного дома по улице Губкина.

В доме выделены отдельные квартиры для постоянного проживания престарелых граждан, инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию, а также супружеских и семейных пар из указанной категории граждан.

При пожаре пострадала 82-летняя женщина. С признаками отравления угарным газом ее доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пенсионерку не удалось. Женщина скончалась.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, -сообщает СУ СКР по ЯНАО, - по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU