2019-08-06T08:25:55+03:00
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Снижение составит 0,5 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Также на 0,2 п.п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы надеемся, что благодаря значительному снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «ДомКлик» каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские строители завоевали серебро Первой дружественной регаты строителей УрФО
В Салехарде будут судить подставного директора
Ямальские проекты увидит «Этномир»
Молодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в кармане
Под Ноябрьском два КамАЗа не поделили дорогу
Пожаром в социальном доме, где погибла женщина, занялись ямальские следователи
«Вадама мэкма»: в Харампуре будут учить ненецкий язык в игре
Ямальские рыбоводы выпустят первую партию мальков чира в реку Таз
Новуренгойца удивила пропажа 200 тысяч рублей с карты
Погода на Ямале 6 августа: осадки прекращаются
В Лабытнанги впервые возводят семиэтажные дома для скорейшего расселения авариек
Пьяный новоуренгоец угнал машину, чтобы покататься, и попал в ДТП
Спорткомплексу в Губкинском запретили именоваться Олимпийским
В Тазовском отметят 80-летие Дня физкультурника
С ярсалинского детсада взыскали 200 тысяч пользу упавшего с качели ребенка
Монах Киприан, в миру Герой Советского Союза Валерий Бурков, встретился с тюменской молодежью
В Национальной деревне Харампур появится спортивно-игровая площадка
Бомжи осквернили церковь в Лабытнанги
В Салехарде разыскивают автомобилиста, сбившего девочку во дворе дома
В Новом Уренгое горожане решают, где установить дог-боксы
В Муравленко проверили режим труда и отдыха водителей грузовиков и автобусов
Флаг Нового Уренгоя отправится в кругосветное путешествие
Первый почтовый вездеход для работы на Ямале выехал из Тюмени
Мошенники компенсацией за лекарства выманили у ямальца больше миллиона рублей
На Ямале вновь загорелись леса
В Ноябрьске судят женщину, зарезавшую нового знакомого у него в квартире