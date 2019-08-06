«Вадама мэкма»: в Харампуре будут учить ненецкий язык в игре

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-06T08:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициативная группа «Вадама мэкма» приступила к реализации одноимённого проекта обучению ненецкому языку в Пуровском районе. Первое мероприятие провели в Харампуре среди ребят, отдыхающих на детской площадке при школе-интернате.

Реализовать идею в игровой форме помогли активисты молодежного отделения «Ямал-потомкам!». Основное условие программы – на протяжении всего действа говорить на ненецком языке. Сначала вспомнили интересные и очень сложные звуки на лесном диалекте, провели разминку, озвучив названия северных ягод, территорий и сторон света.

Потом игрокам пришлось вступить в словесную борьбу с героями национального фольклора, поучаствовать в состязаниях на меткость и ловкость. В результате ребята вместе изучили и проговорили более 70 слов на родном языке, вспомнили и отгадали ненецкие загадки. В завершение юные харампурцы приняли участие мастер-классе по ненецким танцам, которые организовали специалисты местного ДК.

В следующий раз играть и говорить по-ненецки будут уже 9 августа в Тарко-Сале, в Международный день коренных народов мира. Осенью мероприятия по проекту будут проводить чаще и трансформируют их в телевизионный и интернет-форматы, сообщили в администрации Пуровского района.

- К сожалению, те, кто живёт в городах, мало общаются на своём национальном языке. Поэтому такие мероприятия необходимы. Мы в ДК регулярно ставим сказки, обряды, исполняем ненецкие песни на лесном и тундровом диалекте, чтобы дети знали свой язык, - отметила представитель дома культуры «Снежный» Ирина Айваседо.

ИСТОЧНИК KP.RU