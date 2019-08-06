Ямальские рыбоводы выпустят первую партию мальков чира в реку Таз

СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-06T07:13:23+03:00

В конце августа в свободное плаванье уйдут более 70 тысяч штук молоди

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Специалисты Собского рыбоводного завода готовятся к историческому событию. Впервые произойдет выпуск подрощенной молоди чира в реку Таз. В свободное плаванье в конце августа уйдут более 70 тысяч штук щёкура, так называют чира на Ямале. Тогда молодь подрастет до 10 граммов.

Напомним, в начале июля, предприятие подращивает молодь в плавучей садковой линии, установленной возле посёлка Тазовский. Мальки достигли средней навески в 7 граммов. Икру для опыта в прошлом году собирали тоже в Тазовском районе. Проинкубировали материал на заводе в посёлке Харп, полученную весной молодь подрастили до 1 грамма и в июле привезли в посёлок Тазовский.

Эти работы проводятся за счёт окружной субсидии в сумме 9,8 млн рублей, передаваемой некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», которая является учредителем Собского рыбоводного завода.

В 2018 году в реку Обь предприятие выпустило более 30 млн штук подрощенной молоди сиговых. В минувшем году на реке Собь появилась база по сбору икры, где уже собрано более 50 млн икринок чира, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU