Новуренгойца удивила пропажа 200 тысяч рублей с карты

СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-06T06:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Нового Уренгоя раскрыла кражу с банковской карты и 200 тысяч рублей. О происшествии. Об исчезновении сбережений сообщил правоохранителям местный житель.

Выяснилось, что до этого он в кафе распивал спиртные напитки в компании малознакомого молодого человека. Ему он доверил свою банковскую карту с пин-кодом, попросив купить еще алкоголя. Парень тут же скрылся с банковской картой, после чего обналичил 200 000 рублей. Его личность установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 26-летний ямалец.

На нег завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Подозреваемый вину признает. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU