Погода на Ямале 6 августа: осадки прекращаются

СЕГОДНЯ 05:38 2019-08-06T05:38:49+03:00

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Во вторник, 6 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +18 градусов, малооблачно. Во второй половине дня начнется дождь, ближе к вечеру - гроза. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске +22 градуса, солнечно и без осадков. Ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус. Ясная погода, осадки не прогнозируются. Ветер южный 6 м/с.

В Надыме +21 градус, малооблачно и без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Губкинском +22 градуса, переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, солнечно, без осадков. Южный ветер 4 м/с.

В Муравленко +22 градусов, облачно. Вечером пройдет кратковременный дождь. Южный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов. Во второй половине дня начнется дождь. Юго-восточный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU