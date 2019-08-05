В Лабытнанги впервые возводят семиэтажные дома для скорейшего расселения авариек
Впервые на территории Лабытнанги возводятся семиэтажные дома, что позволяет увеличить площади строящегося жилья.
Сейчас на стройплощадках города поднимают 11 многоквартирников общей площадью 31,5 тысяч кв. м. Пять домов строится в границах улиц Ленина, Первомайская, Заполярная, Октябрьская, шесть – в границах улиц Л. Гиршгорна и Дзержинского.
С 2012 года по декабрь 2018 года в Лабытнанги введены в эксплуатацию 26 домов. 1001 семья, а это без малого 2,5 тысячи горожан получили долгожданные ключи от новых квартир. Расселено и снесено 125 домов, отслуживших сроки эксплуатации.
Глава администрации Марина Трескова сегодня, 5 августа, вручила ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье Чердынцевых. Из аварийного дома семья переезжает в новостройку по улице Школьная.
Выполнен Указ Президента о расселении аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Как отметили в мэрии, сформирована новая жилищная программа, но, учитывая большой объем ветхого и аварийного жилого фонда, правительство региона увеличило финансирование мероприятий по переселению жителей в новостройки для Лабытнанги в четыре раза от ранее запланированного.
ИСТОЧНИК KP.RU