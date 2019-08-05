2019-08-05T16:43:58+03:00
Общество

В Лабытнанги впервые возводят семиэтажные дома для скорейшего расселения авариек

Финансирование мероприятий увеличили в четыре раза
Анна Полякова
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В Лабытнанги впервые возводят семиэтажные дома для скорейшего расселения авариек Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги впервые возводят семиэтажные дома для скорейшего расселения авариек Фото: lbt.yanao.ru
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Впервые на территории Лабытнанги возводятся семиэтажные дома, что позволяет увеличить площади строящегося жилья.

Сейчас на стройплощадках города поднимают 11 многоквартирников общей площадью 31,5 тысяч кв. м. Пять домов строится в границах улиц Ленина, Первомайская, Заполярная, Октябрьская, шесть – в границах улиц Л. Гиршгорна и Дзержинского.

С 2012 года по декабрь 2018 года в Лабытнанги введены в эксплуатацию 26 домов. 1001 семья, а это без малого 2,5 тысячи горожан получили долгожданные ключи от новых квартир. Расселено и снесено 125 домов, отслуживших сроки эксплуатации.

Глава администрации Марина Трескова сегодня, 5 августа, вручила ключи от трехкомнатной квартиры многодетной семье Чердынцевых. Из аварийного дома семья переезжает в новостройку по улице Школьная.

Выполнен Указ Президента о расселении аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Как отметили в мэрии, сформирована новая жилищная программа, но, учитывая большой объем ветхого и аварийного жилого фонда, правительство региона увеличило финансирование мероприятий по переселению жителей в новостройки для Лабытнанги в четыре раза от ранее запланированного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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