2019-08-05T15:58:07+03:00
Происшествия

Пьяный новоуренгоец угнал машину, чтобы покататься, и попал в ДТП

Похищение авто раскрыли по горячим следам
Анна Полякова
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Пьяный новоуренгоец угнал машину, чтобы покататься, и попал в ДТППьяный новоуренгоец угнал машину, чтобы покататься, и попал в ДТПФото: Ольга Крыльцова
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Заявление об угоне автомобиля поступило в дежурную часть полиции Нового Уренгоя 3 августа. Владелец машины просил привлечь к ответственности неизвестного, который похитил авто.

Оказалось, что новоуренгоец припарковал машину около дома, оставив при этом двери не запертыми и ключи в замке зажигания. Этим и решил воспользоваться пьяный злоумышленник. Он хотел просто покататься на автомобиле. Угнав машину, он попал в ДТП, опрокинувшись на ней в кювет.

Его задержали. Угонщиком оказался ранее не судимый мужчина 1989 года рождения. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». 30-летнему ямальцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый вину признает полностью. Оформлена явка с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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