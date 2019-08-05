Пьяный новоуренгоец угнал машину, чтобы покататься, и попал в ДТП
Заявление об угоне автомобиля поступило в дежурную часть полиции Нового Уренгоя 3 августа. Владелец машины просил привлечь к ответственности неизвестного, который похитил авто.
Оказалось, что новоуренгоец припарковал машину около дома, оставив при этом двери не запертыми и ключи в замке зажигания. Этим и решил воспользоваться пьяный злоумышленник. Он хотел просто покататься на автомобиле. Угнав машину, он попал в ДТП, опрокинувшись на ней в кювет.
Его задержали. Угонщиком оказался ранее не судимый мужчина 1989 года рождения. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». 30-летнему ямальцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Подозреваемый вину признает полностью. Оформлена явка с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU