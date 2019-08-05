Спорткомплексу в Губкинском запретили именоваться Олимпийским

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-05T15:21:36+03:00

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Жители Губкинского выбрали новое название спорткомплекса. Прежнее оказалось незаконным, сообщили в администрации города.

В 2015 году спортивный комплекс в 9 микрорайоне открылся под названием «Олимпийский». Но Международный олимпийский комитет не разрешил использовать это название. В результате все эти годы спорткомплекс фактически был безымянным.

В июне 2019 года было решено провести голосование на информационном портале «Живём на Севере», чтобы жители города сами предложили варианты нового имени, а после выбрали лучший.

Всего от горожан поступило 48 идей. Лидерами стали «Ямал», «Арктика» и «Дворец спорта им. И.М. Губкина». С отрывом в 27 голосов победу одержало название «Арктика». Именно так, по мнению жителей, должен называться спортивный комплекс.

В скором времени на здании учреждения появится новое название. Сейчас разрабатывается дизайн букв и рассчитывается стоимость изготовления.

ИСТОЧНИК KP.RU