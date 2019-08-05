Спорткомплексу в Губкинском запретили именоваться Олимпийским
Жители Губкинского выбрали новое название спорткомплекса. Прежнее оказалось незаконным, сообщили в администрации города.
В 2015 году спортивный комплекс в 9 микрорайоне открылся под названием «Олимпийский». Но Международный олимпийский комитет не разрешил использовать это название. В результате все эти годы спорткомплекс фактически был безымянным.
В июне 2019 года было решено провести голосование на информационном портале «Живём на Севере», чтобы жители города сами предложили варианты нового имени, а после выбрали лучший.
Всего от горожан поступило 48 идей. Лидерами стали «Ямал», «Арктика» и «Дворец спорта им. И.М. Губкина». С отрывом в 27 голосов победу одержало название «Арктика». Именно так, по мнению жителей, должен называться спортивный комплекс.
В скором времени на здании учреждения появится новое название. Сейчас разрабатывается дизайн букв и рассчитывается стоимость изготовления.
ИСТОЧНИК KP.RU