В Тазовском отметят 80-летие Дня физкультурника

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-05T14:56:30+03:00

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На стадионе Тазовской школы 10 августа состоятся мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника в России.

Профессиональный праздник работников физической культуры и спорта отмечает в этом году свое 80-летие. В программе праздника мероприятия для детей и взрослых. Их старт назначен на 11.00 часов. В списке развлечение турнир по мини-футболу, соревнования по стритболу, мастер-класс клуба единоборств «Мэбета ТЕАМ», чемпионат по силе удара Панчер и другие разнообразные спортивно-массовые мероприятия.

Кроме того, в День физкультурника участники мероприятия попробуют себя в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В этот раз тазовчане смогут продемонстрировать свою подготовку в подтягивании, прыжках в длину, наклонах, поднимании туловища из положения лежа. Напомним, для допуска к сдаче нормативов ГТО необходима медицинская справка.

Кроме этого, на протяжении всего праздника для жителей района будет работать мобильный стрелковый тир, батут, прокат спортивного инвентаря

ИСТОЧНИК KP.RU