СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-05T14:41:43+03:00

С ярсалинского детсада взыскали 200 тысяч пользу упавшего с качели ребенка Фото: pixabay.com

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Прокуратура Ямальского района провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью её ребенку. Инцидент произошел в ярсалинском детском саду «Солнышко» в мае 2019 года. Воспитанник во время утренней прогулки упал с качели. Ребенка госпитализировали с закрытым переломом левой руки.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, обеспечение безопасности во время пребывания детей в такой организации осуществляет образовательная организация в соответствии с Федеральным законом «Об образовании».

Причиненные несовершеннолетнему физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора района в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда. Накануне с учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 198 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU