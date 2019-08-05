2019-08-05T13:45:54+03:00
Общество

В Национальной деревне Харампур появится спортивно-игровая площадка

Площадка для воркаута уже испытывают местные мальчишки
Анна Полякова
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В Национальной деревне Харампур появится спортивно-игровая площадка Фото: puradm.ruВ Национальной деревне Харампур появится спортивно-игровая площадка Фото: puradm.ru
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Молодежь национальной деревни Харампур ждет новую спортивно-игровую площадку. Ее строят в рамках реализации программы «Комфортная среда». За мероприятия по благоустройству деревни местные жители голосовали на портале «Живем на Севере», идею возведения многофункциональной поддержали почти 70 % населения.

Пока из-за отсутствия уличной спортплощадки харампурцы вынуждены летом играть в футбол и волейбол в необустроенных для этого местах. вВсе изменится с началом нового учебного года. Занятия на современной спортивной площадке откроют новые возможности развития массового спорта в деревне, сообщает администрация Пуровского района.

Спортивное сооружение расположили рядом с детским игровым комплексом, в двух шагах от школы. Работы на объекте идут полным ходом, осталось установить покрытие для игрового поля из современного материала. Площадка для воркаута готова, мальчишки уже испытывают ее на прочность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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