2019-08-05T13:24:17+03:00
Общество

Бомжи осквернили церковь в Лабытнанги

Администрацию просят оградить здание забором
Анна Полякова
Поделиться:
Бомжи осквернили церковь в Лабытнанги Фото: pixabay.comБомжи осквернили церковь в Лабытнанги Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Лабытнанги обратились к администрации города с просьбой обратить внимание на здание старой церкви. Воззвание опубликовано в группе «Лабытнанги Info» социальной сети «В Контакте».

По словам автора поста, бомжи осквернили святыню своим поведением. Сообщается, что бездомные, которые нуждаются в помощи и приходят забирать вещи, оставленные как раз для них неравнодушными горожанами, свинячат на территории святыни.

«Боковые стены превратили, извиняюсь за выражение, в общественный туалет и места для распития спиртных напитков. И все это под окнами у жителей соседствующих домов. Растут горы пивных бутылок и мусорных пакетов», - пишет аноним.

Местный житель возмущен также тем, что под самим зданием церкви замечен «рассадник крыс, уже ни раз из окна видели целые выводки вылезающие оттуда».

Мэрию просят обратить и на этот неприятный факт внимание. Горожане предлагают само здание огородить забором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабытнанги впервые возводят семиэтажные дома для скорейшего расселения авариек
Пьяный новоуренгоец угнал машину, чтобы покататься, и попал в ДТП
Спорткомплексу в Губкинском запретили именоваться Олимпийским
В Тазовском отметят 80-летие Дня физкультурника
С ярсалинского детсада взыскали 200 тысяч пользу упавшего с качели ребенка
Монах Киприан, в миру Герой Советского Союза Валерий Бурков, встретился с тюменской молодежью
В Национальной деревне Харампур появится спортивно-игровая площадка
В Салехарде разыскивают автомобилиста, сбившего девочку во дворе дома
В Новом Уренгое горожане решают, где установить дог-боксы
В Муравленко проверили режим труда и отдыха водителей грузовиков и автобусов
Флаг Нового Уренгоя отправится в кругосветное путешествие
Первый почтовый вездеход для работы на Ямале выехал из Тюмени
Мошенники компенсацией за лекарства выманили у ямальца больше миллиона рублей
На Ямале вновь загорелись леса
В Ноябрьске судят женщину, зарезавшую нового знакомого у него в квартире