Бомжи осквернили церковь в Лабытнанги

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-05T13:24:17+03:00

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Жители Лабытнанги обратились к администрации города с просьбой обратить внимание на здание старой церкви. Воззвание опубликовано в группе «Лабытнанги Info» социальной сети «В Контакте».

По словам автора поста, бомжи осквернили святыню своим поведением. Сообщается, что бездомные, которые нуждаются в помощи и приходят забирать вещи, оставленные как раз для них неравнодушными горожанами, свинячат на территории святыни.

«Боковые стены превратили, извиняюсь за выражение, в общественный туалет и места для распития спиртных напитков. И все это под окнами у жителей соседствующих домов. Растут горы пивных бутылок и мусорных пакетов», - пишет аноним.

Местный житель возмущен также тем, что под самим зданием церкви замечен «рассадник крыс, уже ни раз из окна видели целые выводки вылезающие оттуда».

Мэрию просят обратить и на этот неприятный факт внимание. Горожане предлагают само здание огородить забором.

ИСТОЧНИК KP.RU