2019-08-05T12:33:27+03:00
Происшествия

В Салехарде разыскивают автомобилиста, сбившего девочку во дворе дома

16-летняя школьница получила различные травмы
Анна Полякова
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В Салехарде разыскивают автомобилиста, сбившего девочку во дворе домаВ Салехарде разыскивают автомобилиста, сбившего девочку во дворе домаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде неизвестный водитель сбил подростка и скрылся. ДТП случилось 3 августа около 21:00 на улице Чкалова. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО автомобилист при повороте налево во двор дома, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода.

После аварии машина с места происшествия уехала. В результате ДТП пострадала девочка 16 лет. Она получила различные травмы. Правоохранители просят очевидцев происшествия обратиться в городской отдел полиции.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на ямальских дорогах зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы.

С начала 2019 года в 2660 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 317 травмированы, в их числе 38 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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