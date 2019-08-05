СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-05T12:26:26+03:00

В Новом Уренгое горожане решают, где установить дог-боксы Фото: newurengoy.ru

Опрос стартовал на портале «Живем на Севере»

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Житель Нового Уренгоя могут указать адреса, в которых, по их мнению, должны быть установлены дог-боксы. Десять металлических стоек с гигиеническими пакетиками для сбора продуктов жизнедеятельности собак появятся скоро улицах города, сообщили в администрации газовой столицы.

Сбор предложений от горожан с указание мест (дворы, скверы, общественные территории) установки боксов ведется на платформе «Предлагай» портала «Живем на Севере».

Горожане уверены, что установка специальных боксов повысит культуру выгула собак, сделает микрорайоны и дворы более чистыми и комфортными для жизни.

Опрос проводится в рамках экологического проекта «Чистый город Новый Уренгой» – победителя конкурса экологических инициатив, который провела в июле компания «Уренгойдорстрой». На реализацию проекта направлен 1 млн. рублей – деньги будут потрачены на организацию экоквестов, акций по уборке территорий , сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU