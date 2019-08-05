В Новом Уренгое горожане решают, где установить дог-боксы
Житель Нового Уренгоя могут указать адреса, в которых, по их мнению, должны быть установлены дог-боксы. Десять металлических стоек с гигиеническими пакетиками для сбора продуктов жизнедеятельности собак появятся скоро улицах города, сообщили в администрации газовой столицы.
Сбор предложений от горожан с указание мест (дворы, скверы, общественные территории) установки боксов ведется на платформе «Предлагай» портала «Живем на Севере».
Горожане уверены, что установка специальных боксов повысит культуру выгула собак, сделает микрорайоны и дворы более чистыми и комфортными для жизни.
Опрос проводится в рамках экологического проекта «Чистый город Новый Уренгой» – победителя конкурса экологических инициатив, который провела в июле компания «Уренгойдорстрой». На реализацию проекта направлен 1 млн. рублей – деньги будут потрачены на организацию экоквестов, акций по уборке территорий , сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU