СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-05T12:15:32+03:00

В Муравленко проверили режим труда и отдыха водителей грузовиков и автобусов Фото: Ольга Крыльцова

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Соблюдение режима труда и отдыха водителей, которое сказывается на безопасности дорожного движения, проверили госавтоинспекторы в Муравленко.

Как показали итоги рейда, собственники продолжают нарушать требования законодательства, эксплуатируя машины без оснащения их техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима.

За время проверки выявлено 2 грузовых автомобиля, на которых отсутствовали тахографы. При проверке водителей по информационным ресурсам Госавтоинспекции также выяснилось, что один из водителей лишен права управления транспортными средствами и своевременно не сдал водительское удостоверение в ГИБДД, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

- Утомленный водитель не может объективно ориентироваться в обстановке на дороге. Такое пренебрежение подвергает опасности всех участников дорожного движения, - подчеркивают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU