Флаг Нового Уренгоя отправится в кругосветное путешествие

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-05T12:06:21+03:00

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Представителям Русского географического общества вручили символику Нового Уренгоя. Флаг города отправится в кругосветное путешествие на парусной яхте «Сибирь» вместе с учеными.

Экспедиция стартовала 7 июля 2019 года из Омска и завершится там же 11 октября 2020 года. Маршрут проходит по северным морям России и странам Европы, Северной и Южной Америки, Антарктиде. В ходе экспедиции яхта «Сибирь» посетит 56 портов мира. Запланировано много встреч с общественностью.

Экспедиция посвящена 200-летию первой русской антарктической экспедиции под командованием Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева, в результате которой в январе 1820 года была открыта Антарктида, а также 29 островов вокруг нее.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала, что мореплаватели, участники экспедиции «Сибирь-Антарктида-Сибирь», пути к южному континенту посетили Салехард.

Морским путешественникам вручили флаг города Салехард, который будет доставлен до точки назначения и водружен на южном континенте, после чего будет возвращен обратно в окружную столицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU