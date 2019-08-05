2019-08-05T12:18:45+03:00
Общество

Первый почтовый вездеход для работы на Ямале выехал из Тюмени

Он будет обслуживать населенные пункты Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов
Анна Полякова
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Первый почтовый вездеход для работы на Ямале выехал из Тюмени Фото: УФПС ЯНАО – филиал ФГУП «Почта России»Первый почтовый вездеход для работы на Ямале выехал из Тюмени Фото: УФПС ЯНАО – филиал ФГУП «Почта России»
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Первый почтовый вездеход Урала отправился на Ямал для обслуживания труднодоступных территорий, где находятся почти половина всех отделений связи. Накануне автомобиль выехал из Тюмени, где проходил техосмотр.

Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов. Он будет обслуживать населенные пункты в период межсезонья. Первый маршрут «ТРЭКОЛ» Почты России выполнит в деревню Лаборовая, сообщили в пресс-службе компании.

Почтовый вездеход уже проделал серьезный маршрут в несколько тысяч километров. Из Петропавловска-Камчатского он плыл морем во Владивосток, откуда на автовозе его доставили в Тюмень. Последние 1800 км вездеход преодолеет на автовозе по маршруту из Тюмени в Приобье, откуда будет доставлен речным паромом в Салехард 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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