2019-08-05T11:41:19+03:00
Происшествия

Мошенники компенсацией за лекарства выманили у ямальца больше миллиона рублей

Аферисты представлялись сотрудниками федеральной службы в сфере здравоохранения
Анна Полякова
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Мошенники компенсацией за лекарства выманили у ямальца больше миллиона рублейМошенники компенсацией за лекарства выманили у ямальца больше миллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
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Доверчивый житель Нового Уренгоя отдал мошенникам 1 388 000 рублей, рассчитывая на компенсацию за некачественные лекарства. Осознав обман, 2 августа он обратился в полицию, где рассказал, как его обдурили аферисты.

Выяснилось, что мужчине на мобильный телефон в течение нескольких дней поступали звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками федеральной службы в сфере здравоохранения.

- Под предлогом оформления сертификата на получение компенсации за ранее приобретенный некачественный медикаментозный препарат они убедили мужчину перечислить деньги на указанный ими счет несколькими операциями, - сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы сроком до 10 лет.

Полиция обращает внимание граждан на то, что сотрудники госструктур никогда не будут по телефону или лично обращаться с просьбами к гражданам о совершении действий, связанных с переводом денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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