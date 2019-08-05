На Ямале вновь загорелись леса

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-05T11:56:45+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа вновь зарегистрировали природные пожары. Один очаг действует на площади семь гектаров, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Лес горит в Тазовском районе на землях, не входящих в лесной фонд.

С начала пожароопасного периода на территории округа произошло 104 возгорания на общей площади 1854,7 га. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, лишь порядка 20 - по вине человека.

Напомним, 2 августа в регионе прекратило действие ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей. При этом продолжает функционировать особый противопожарный режим. В этот период запрещено жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.

Специалисты окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса обращают внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности при посещении лесов.

При обнаружении пожара в лесу или вблизи от него необходимо сообщать по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (34922) 5-28-27, 5-28-35, Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства округа».

ИСТОЧНИК KP.RU