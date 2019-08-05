СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-05T11:22:25+03:00

В Ноябрьске судят женщину, зарезавшую нового знакомого у него в квартире Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске перед судом предстанет молодая женщина, которую обвиняют в убийстве мужчины. Кровавую расправу над новым знакомым она учинила 23 мая 2019 года.

По данным следствия, 58-летний горожанин пригласил к себе домой двух молодых женщин, с которыми познакомился около магазина. Компания в гостях выпивала. Во время общения между гостьями и хозяином произошел конфликт. Одна из пришедших, 21-летняя ноябрянка, вооружилась ножом и напала на мужчину. Она вонзила острие в жизненно важные органы, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. Хозяин квартиры от телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. В настоящее время уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU