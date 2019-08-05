Многодетные ямальцы раскупили более 6 500 льготных авиабилетов

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-05T11:09:04+03:00

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Более 6 500 льготных авиабилетов приобрели многодетные ямальские семьи. Такие данные озвучили в окружной дирекции транспорта. Они раскупили проездные документы по цене 2 500 рублей. Еще 289 билетов – обменяли, то есть вернули разницу в стоимости уже приобретённых ранее билетов. Напомним, новая мера соцподдержки для многодетных ямальских семей инициирована губернатором округа Дмитрием Артюховым.

- Часто приходилось получать обращения о том, что вывезти всю семью в отпуск – это существенное бремя даже для людей со средним и выше среднего достатком. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение, - отмечал глава региона.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей. Билеты в отпуск для них обойдутся в 2 500 рублей. При этом воспользоваться льготой можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно. Кроме того, ранее приобретённые билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости в кассах авиакомпании «Ямал», при этом дополнительные сборы взиматься не будут. Льготный тариф распространяется на 28 направлений:

- из Ноябрьска в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Краснодар;

- из Надыма в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Краснодар;

- из Нового Уренгоя в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар, Уфу, Омск, Новосибирск, Симферополь;

- из Салехарда в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск, Симферополь.

По данным департамента соцзащиты ЯНАО, 15 тысяч детей из многодетных семей смогут этим воспользоваться этой льготой в этом году, сообщает праивтельство региона.

- С каждым заявителем мы работали персонально, чтобы все желающие смогли улететь в отпуск, сэкономив на билетах значительную сумму., - прокомментировал директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

ИСТОЧНИК KP.RU