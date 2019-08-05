СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-05T10:47:16+03:00

В Ноябрьске женщина, прыгнувшая с моста, осталась жива, но покалечилась Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске 30-летняя женщина прыгнула с моста на проезжую часть. Инцидент произошёл 4 августа на путепроводе, ведущем в промышленную часть города, где сейчас проходят ремонтные работы.

О произошедшем в скорую помощь сообщили сотрудники компании «Севердорстрой». Женщина тут же была госпитализирована. После падения ноябрянка выжила, однако сильно покалечилась. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, открытый перелом голени и множество других травм, характерные для удара об асфальт с высоты.

Ноябрянка находилась в критическом состоянии, но в сознании, когда приехала скорая. Сейчас ее спасением занимаются врачи. На данный момент женщина находится в реанимационном отделении больницы. Причины происшествия устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU