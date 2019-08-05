СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-05T10:27:45+03:00

В Салехарде коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы сдать все объекты в срок Фото: salekhard.org

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Глава администрации Салехарде Иван Кононенко провел очередное выездное совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Совместно с подрядчиками и ответственными лицами комиссия побывала на объектах, где ведутся работы.

Отдельная остановка – улица Б.Кнунянца. Здесь идет масштабная работа по укладке новых труб тепло-водосетей. Градоначальник отметил необходимость скорейшего открытия дороги. По его словам, главное - закончить переходы.

- Времени остается все меньше, а сделать нужно еще очень много, перекрытые дороги создают дискомфорт для жителей города, нужно в кротчайшие сроки завершить эти работы и открыть проезд, - говорит Иван Кононенко.

На улице Комсомольская запланирован самый крупный масштаб работ. На сегодняшний день подрядчик идет в соответствии с установленным графиком.

- Представители администрации и структурных подразделений проводят контрольные выезды несколько раз в неделю, это позволяет оперативно решать возникающие вопросы. На сегодняшний день претензий к подрядчикам нет, только просьба усилить темпы, чтобы закончить в срок, - подвел итог совещания Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU