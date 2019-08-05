В Ноябрьске водитель без прав перевернул иномарку

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-05T10:19:13+03:00

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В Ноябрьске на 2 километре грунтово-песчаной автодороги, расположенной на улице Промышленная, 4 августа случилось ДТП. Около 16:55 в кювет вылете автомобиль NISSAN. Машина приземлилась на капот.

Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, водитель машины без прав управления транспортным средством не выбрал безопасную скорость движения. Мужчина не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадал пассажир. Он госпитализирован с различными травмами.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на ямальских дорогах зарегистрировано 25 ДТП, в которых пять человек получили травмы.

С начала 2019 года в 2660 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 317 травмированы, в их числе 38 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU