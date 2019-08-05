СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-05T09:55:25+03:00

В Лабытнанги мужчина выжил после удара ножом в лицо Фото: Ольга Крыльцова

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Рецидивиста из Лабытнанги обвиняют в покушении на убийство, которое произошло вечером 3 августа. Как сообщает СУ СКР п ЯНАО, 46-летний ямалец в компании распивал спиртные напитки. Около 18 часов к нему пришел 49-летний мужчина, знакомство с которым ранее состоялось в местах лишения свободы.

Мужчины вышли на улицу поговорить, где бывший сокамерник нанес ударил хозяина квартиры два раза кулаком в лицо. Разъяренный рецидивист вернулся домой за ножом и на улице напал на своего обидчика, ответив одним ударом ножа в область лица.

Остановил его и отобрал холодное оружие собутыльник. Потерпевшему оказана медицинская помощь. Из-за чего возник конфликт - оба не рассказывают.

Учинивший расправу задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU