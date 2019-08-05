В Тарко-Сале пешеходный переход перенесли в безопасное место

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-05T09:31:13+03:00

На прежнюю «зебру» часто выбегали дети из детсада

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На одной из центральных улиц в Тарко-Сале - улице Мира решили внести изменения в проезжую часть. Теперь желто-белая зебра пролегает между площадью КСК «Геолог» и гостиницей «Геопур».

Как сообщает администрация Пуровского района, «зебра» у детсада «Радуга» всегда вызывала настороженность у пешеходов и водителей. Дети часто выбегали на дорогу, не убедившись в своей безопасности.

- Госавтоинспекция решила перенести этот пешеходный переход в более безопасное место для недопущения повторных инцидентов, - пояснила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району Ольга Белошапкина.

Новый пешеходный переход уже готов. Знаков, обозначающих пешеходную зону на прежнем месте около детского сада, убрали, зато поставили забор.

Новый пешеходный переход оборудован светофором с дополнительной кнопкой. Зеленый сигнал горит 15 секунд после нажатия.

ИСТОЧНИК KP.RU