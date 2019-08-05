2019-08-05T09:22:15+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое в ДТП попали байкер и его пассажир

Мотоциклист без прав превысил скорость
Анна Полякова
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В Новом Уренгое в ДТП попали байкер и его пассажир Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое в ДТП попали байкер и его пассажир Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое на ночной дороге в ДТП пострадали водитель мотоцикла и пассажир. Оба госпитализированы с различными травмами, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Авария произошла 4 августа около 3:50 на улице Захаренкова. Байкер сначала врезался в припаркованный автомобиль INFINITI, после чего мотоцикл отбросило на стоящий HYUNDAI. По предварительным данным, байкер, не имеющий прав управления, превысил скорость. В результате он не справился с управлением.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в которых травмированы 5 человек.

С начала 2019 года в 2660 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 317 травмированы, в их числе 38 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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