В Новом Уренгое в ДТП попали байкер и его пассажир
В Новом Уренгое на ночной дороге в ДТП пострадали водитель мотоцикла и пассажир. Оба госпитализированы с различными травмами, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
Авария произошла 4 августа около 3:50 на улице Захаренкова. Байкер сначала врезался в припаркованный автомобиль INFINITI, после чего мотоцикл отбросило на стоящий HYUNDAI. По предварительным данным, байкер, не имеющий прав управления, превысил скорость. В результате он не справился с управлением.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в которых травмированы 5 человек.
С начала 2019 года в 2660 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 317 травмированы, в их числе 38 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU