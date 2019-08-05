2019-08-05T09:09:47+03:00
Происшествия

В Ноябрьске ищут виновных в гибели мужчины в канализационном колодце

Несчастный не успел выбраться на поверхность и захлебнулся
Анна Полякова
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В Ноябрьске ищут виновных в гибели мужчины в канализационном колодце Фото: группа "Реальный Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске ищут виновных в гибели мужчины в канализационном колодце Фото: группа "Реальный Ноябрьск" vk.com
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В Ноябрьске проводится доследственная проверка после происшествия после несчастного случая в канализационном колодце. 46-летнего работника ООО «ПолимерТехМонтаж» затянуло в канализационную трубу, мужчина погиб. ЧП произошло 3 августа около 11 часов.

По предварительным данным, это случилось при производстве ремонтных работ канализационного коллектора, расположенного на проспекте Мира,

Тело погибшего обнаружено спасателями 4 августа около 18 часов. По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент обмундирование стало ему мешать, и он отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу. Несчастный не смог выбраться и захлебнулся.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, устанавливаются причины трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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