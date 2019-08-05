2019-08-05T08:01:48+03:00
Общество

В Уренгое центральный парк построят до конца сентября

Площадки покроют гранитом
Анна Полякова
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В Уренгое центральный парк построят до конца сентября Фото: puradm.ruВ Уренгое центральный парк построят до конца сентября Фото: puradm.ru
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В Уренгой также пришла «Комфортная городская среда». Здесь строят центральный парк, сообщили в администрации Пуровского района. Дизайн-проект общественной территории жители посёлка выбирали голосованием на портале «Живем на Севере». В июле приступили к обустройству объекта.

Согласно дизайн-проекту, центральный парк будет состоять из нескольких объектов. Это сцена, сердце, мемориал Вечного огня, с двух сторон от него установят военную бронетехнику, а вход украсят параметрическими арками. К концу сентября строительство центрального парка должны завершить.

Работают две бригады, по необходимости работы проводятся в две смены. На объекте всегда присутствуют две-три единицы техники, оборудование, инструменты, всё в графике.

Рабочие также произвели заливку бетонных плит под бронетехнику. Сами площадки покроют гранитом, а между ними отсыплют торф и посадят траву. В настоящее время ведутся работы по монтажу бордюров тротуара. Впереди электромонтажные работы, прокладка кабеля к монтажу 37-ми опор для освещения и укладка тротуарной плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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