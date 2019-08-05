2019-08-05T06:04:49+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 августа: дожди, местами с грозами

Температура воздуха +16 ... +20 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 5 августа: дожди, местами с грозами Фото: pixabay.comПогода на Ямале 5 августа: дожди, местами с грозами Фото: pixabay.com
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В понедельник, 5 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, малооблачно, небольшой дождь. Ветер южный 5 м/с.

В Ноябрьске +20 градусов, переменная облачность. Дождь с грозой – в течение дня. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое +20 градусов. Малооблачно, дождь с грозой. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Надыме +18 градусов, облачно, периодически - дождь. Ветер юго-западный направлений 1 м/с.

В Губкинском +20 градусов. Дождь с грозой – в течение дня. Ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале днем +22 градусов. После обеда, когда начнется дождь с грозой, температура воздуха начнет опускаться. К вечеру похолодает до +16 градусов. Южный ветер 4 м/с.

В Муравленко +20 градусов, малооблачно. Ливень с грозой. Юго-западный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги до +16 градусов. Дождь будет идти весь день. Южный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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