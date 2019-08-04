2019-08-04T14:45:34+03:00
Общество

Молодежь Ямала с ограниченными возможностями здоровья отправилась по Золотому кольцу России

Поездка продлится до 12 августа
Лидия Шумкова
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Фото с сайта департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округаФото с сайта департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
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В культурно-образовательную поездку по Золотому кольцу России отправились молодые ямальцы в возрасте от 18 до 30 лет. Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, путешествие организовано с 3 по 12 августа 2019 года.

Участниками поездки стали 15 молодых людей из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Шурышкарского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. Они посетят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Плёс, Приволжск, Иваново, Суздаль и Владимир.

В программе запланированы обзорные экскурсии по городам, включая посещение таких достопримечательностей как Троице-Сергиева Лавра, Ипатьевский монастырь, Ростовский Кремль, Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Богоявленско-Анастасиин монастырь, Приволжский завод «Красная Пресня», Музей Левитана. Ребят ждет также плавание на прогулочном теплоходе по озеру Неро и ежедневная досуговая программа.

Поездка организована во исполнение статей Конвенции ООН по правам инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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