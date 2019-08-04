Молодежь Ямала с ограниченными возможностями здоровья отправилась по Золотому кольцу России
В культурно-образовательную поездку по Золотому кольцу России отправились молодые ямальцы в возрасте от 18 до 30 лет. Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, путешествие организовано с 3 по 12 августа 2019 года.
Участниками поездки стали 15 молодых людей из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Шурышкарского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. Они посетят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Плёс, Приволжск, Иваново, Суздаль и Владимир.
В программе запланированы обзорные экскурсии по городам, включая посещение таких достопримечательностей как Троице-Сергиева Лавра, Ипатьевский монастырь, Ростовский Кремль, Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Богоявленско-Анастасиин монастырь, Приволжский завод «Красная Пресня», Музей Левитана. Ребят ждет также плавание на прогулочном теплоходе по озеру Неро и ежедневная досуговая программа.
Поездка организована во исполнение статей Конвенции ООН по правам инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU