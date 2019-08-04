2019-08-04T11:36:15+03:00
Общество

На Ямале труд железнодорожников ценят высоко все жители Арктики

Сеть железных дорог – это ключевое связующее звено между Россией и регионом
Лидия Шумкова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Сегодня, в первое воскресенье августа железнодорожники празднуют профессиональный праздник. Для Ямала железнодорожная сеть является ключевым звеном, поддерживающим связь арктического региона с остальной территорией России. Железнодорожники за полгода перевезли на Ямале более 600 тысяч человек. А грузооборот составил еще больше: было отправлено 6688,5 тысяч тонн грузов, выгружено 3515,9 тысяч тонн отправлений. Общий грузооборот в первой половине года составил 3001,6 миллиона тонно-километров.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что в округе высоко ценят труд железнодорожников. Он акцентировал внимание на планах развитии отрасли.

- Безопасная и надёжная инфраструктура Крайнего Севера во многом зависит от реализации проектов Северный широтный ход и Северный широтный ход-2, имеющих большое значение для национальной экономики. С появлением железной дороги в Сабетте мы решим важные государственные задачи по формированию новой транспортной карты Арктики, увеличению грузопотока по Северному морскому пути, созданию комфортных условий для жизни и работы людей, - подчеркнул Артюхов.

В настоящее время протяжённость железнодорожных путей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа – 1 648 километров. В округе работают такие крупные предприятия, как: ОАО «РЖД», АО «Ямальская железнодорожная компания», ООО «Газпромтранс». Протяженность Северного широтного хода составит 707 км, она соединит в единую сеть участки Северной и Свердловской железных дорог. Логичным продолжением Северного широтного хода станет проект Северный широтный ход-2, который предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги Бованенково – Сабетта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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