2019-08-04T09:45:31+03:00
Общество

Любителей нарушать правила плавания в ямальских водах начали крупно штрафовать

Дело в том, что в России ужесточились требования законодательства
Лидия Шумкова
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Нарушителям водного порядка на Ямале грозят крупные штрафы. Фото с сайта ГУ МЧС России по ЯНАОНарушителям водного порядка на Ямале грозят крупные штрафы. Фото с сайта ГУ МЧС России по ЯНАО
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В ГУ МЧС России по ЯНАО напомнили о том, что в России изменилось законодательство, касающееся правил плавания.

Это значит, что тем, ямальцам, которые любят погонять на воде на высокой скорости или сели за управление маломерным судном без прав, грозят крупные штрафы. Так, бесправное вождение судна влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей, хотя ранее он составлял от 1000 до 2000 рублей. Штраф за использование плавсредства, не прошедшего обязательный техосмотр, тоже существенно увеличен - от 5 до 10 тысяч рублей, раньше максимальная сумма штрафа равнялась 1000 рублей.

За превышение допустимой скорости и несоблюдение требований навигационных знаков, а также за стоянку в неположенных местах нарушителям придется заплатить государству от 500 до 1000 рублей. Их также могут лишить прав на полгода.

- Напомним, изменения были приняты после подписания президентом соответствующего закона. Он направлен на усиление административной ответственности за нарушения правил плавания. Так, в среднем предельные размеры штрафы увеличились в 6-10 раз, подчеркнули в региональном ГУ МЧС.

К слову, рейды инспекторов по маломерным судам в поисках нарушителей водного порядка на Ямале продолжаются, поскольку навигационный сезон еще не закончен. Инспекторы надеются, что их работа повлияет на людей и те задумаются о своей безопасности и о безопасности пассажиров, которых они перевозят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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