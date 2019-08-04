Ямальский губернатор вошел в состав президиума Госсовета РФ

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-04T07:21:47+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов стал один из восьми чиновников, вошедших в состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба Правительства округа, распоряжение об этом подписал Президент России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что Госсовет - совещательный орган, который содействует реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президиум рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания. Он также анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений. Кто войдет в состав президиума, определяет только глава государства. Состав меняется каждые полгода.

Кроме Дмитрия Артюхова в президиум вошли глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

ИСТОЧНИК KP.RU