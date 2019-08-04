Погода на Ямале 4 августа: местами небольшой дождь

СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-04T04:59:02+03:00

К вечеру практически везде распогодится

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Воскресенье, 4 августа, на Ямале обещает быть пасмурным и дождливым. В столице округа только ближе к вечеру распогодится и мелкий моросящий дождь прекратится. Воздух в Салехарде прогреется до +18 градусов днем. Вечером обещают +15 градусов. Ветер - южный, со скоростью 4-8 метров в секунду.

В Ноябрьске тепло. Температура воздуха днем - +20 градусов, ночью - +13 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер южный, сильный с порывами до 11 метров в секунду.

В Новом Уренгое - переменная облачность и небольшой дождь. Днем температура воздуха - +21 градус. Ветер южный, сильный, с порывами до 11 метров в секунду.

В Надыме днем пасмурная погода, вероятен небольшой дождь, +18 градусов днем, ночью +14, ветер южный, сильный, порывы до 12 м/с.

В Губернском - весь день переменная облачность, высока вероятность небольшого дождя. Температура воздуха - +14…+20 градусов.

В Тарка-Сале тоже не обещают безоблачного 4 августа. Тучи будут в течение всего дня, но обойдется без осадков. Температура днем +20..22°, вечером - +14. Ветер юго-западный, умеренный.

В Муравленко днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха днем прогреется до +19, ночью до +13 градусов. Ветер южный, сильный.

В Лабытнанги обещал пасмурную погоду и сильный дождь, который к вечеру станет слабее, +12..18 градусов, умеренный южный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU