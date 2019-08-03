2019-08-03T15:34:46+03:00
Происшествия

В Ноябрьске поджигателей дома ищут в соцсети

Очевидца гарантируют анонимность и вознаграждение
Анна Полякова
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В Ноябрьске поджигателей дома ищут в соцсети Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске поджигателей дома ищут в соцсети Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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Просьбу о помощи опубликовали в социальной сети «В Контакте» на странице городского паблика Ноябрьска. Местная жительница, автор поста, ищет поджигателей дома. Пожар по адресу Багульная 59-а бушевал 26 июля вечером. По словам ноябрянки, экспертиза установила, что это был поджог.

«Есть информация, что в районе 10 часов вечера до приезда пожарных на пересечении Багульной и Первомайской видели припаркованный автомобиль и мужчину рядом», - пояснила горожанка.

Она обратилась с просьбой сообщить любую полезную информацию, пообещав анонимность и вознаграждение. Женщина надеется, что у владельцев автомобилей, проезжавших в это время мимо, сохранилась видео с регистраторов, которое прольет свет на криминальные события.

На странице сообщества «Происшествия Ноябрьск» под публикацией оставлен контактный телефон для тех, «кто видел что-то связанное с ЧП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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