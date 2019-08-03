В канализационном колодце Ноябрьска утонул мужчина

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-03T13:41:23+03:00

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В Ноябрьске в канализационном колодце на проспекте Мира погиб мужчина. Несчастный случай произошел днем 3 августа. На место происшествия прибыли спасатели и представители правоохранительных органов. Тело погибшего при помощи специального снаряжения извлекли из колодца сотрудники "Ямалспаса".

Из-за чего произошла трагедия, предстоит выяснить следователям, которые уже начали проверку по факту обнаружения тела.

По предварительным данным, мужчина выполнял ремонтные работы в канализации. Во время каких-то действий из системы хлынул мощный поток воды. Мужчина не успел выбраться на поверхность и захлебнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU