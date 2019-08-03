На трассе Салехард – Аэропорт временно вводят одностороннее движение

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-03T13:07:08+03:00

На трассе Салехард – Аэропорт до 15 августа будет действовать одностороннее движение Фото: Администрация Салехарда

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На трассе Салехард – Аэропорт вводится ограничение движения транспортных средств. Как сообщили в администрации ямальской столицы, изменение схемы проезда вводится в 15:00 3 августа в связи с проведением работ по ремонту автодороги. До 15 августа здесь будет организовано одностороннее движение.

На участке дорожники выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия одной полосы, уложили выравнивающий слой. Как только позволит погода, приступят к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Жителей и гостей Салехарда власти города просят обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участке ремонтных работ, не нарушать правила дорожного движения.

Ограничение будет действовать до 15 августа Фото: Администрация Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU