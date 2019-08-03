2019-08-03T13:07:08+03:00
Общество

На трассе Салехард – Аэропорт временно вводят одностороннее движение

Ограничение будет действовать до 15 августа
Анна Полякова
Поделиться:
На трассе Салехард – Аэропорт до 15 августа будет действовать одностороннее движение Фото: Администрация СалехардаНа трассе Салехард – Аэропорт до 15 августа будет действовать одностороннее движение Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

На трассе Салехард – Аэропорт вводится ограничение движения транспортных средств. Как сообщили в администрации ямальской столицы, изменение схемы проезда вводится в 15:00 3 августа в связи с проведением работ по ремонту автодороги. До 15 августа здесь будет организовано одностороннее движение.

На участке дорожники выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия одной полосы, уложили выравнивающий слой. Как только позволит погода, приступят к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Жителей и гостей Салехарда власти города просят обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участке ремонтных работ, не нарушать правила дорожного движения.

Ограничение будет действовать до 15 августа Фото: Администрация Салехарда

Ограничение будет действовать до 15 августа Фото: Администрация Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В канализационном колодце Ноябрьска утонул мужчина
В Халясавэе к декабрю построят новую баню взамен сгоревшей
На Ямале ищут лучшего агробухгалтера России
В лесхозы Ямала поступила новая патрульная техника
Власти Губкинского решили судьбу дома, пострадавшего при пожаре
В Ноябрьске мост на промзону обновят и оснастят видеокамерами
На Ямале сняли запрет на посещение лесов
Погода на Ямале 3 августа: дожди и грозы ожидаются на всей территории округа
Участники этнографической экспедиции «Зов тундры» десантировались в Лопхари
Переправа Салехард – Лабытнаги может остановиться из-за ветра
На дороге Надым – Салехард уложили ещё 37 км трассы в щебне
Ямальская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по отмыванию денег
В Мужи ночью в магазине поймали вора
В Надымском районе отменили режим повышенной готовности
Для семей тазовских тундровиков на рыболовецких угодьях началось «Чумовое лето»
Заместитель генпрокурора России провел на Ямале расширенное заседание коллегии
На Ямале 300 килограммов овощей и фруктов изъяли из продажи
В парке Ханымея обустраивают Аллею писателей
На Ямале убийца, скрывший труп в пожаре, сел на 9 лет
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»
На Ямале электросчётчики оснастят интеллектом