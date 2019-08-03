Больше тысячи ямальцев получили золотой знак ГТО

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-03T14:08:07+03:00

Проверить свои силы может любой желающий старше 6 лет

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В первом полугодии 4 600 ямальцев успешно справились с тестами ГТО. При этом 1 260 человек получили «золотой» знак отличия, 2 066 – «серебро», а «бронза» у 1 274 человек.

На Ямале созданы все необходимые условия для организации тестирования комплекса ГТО, отметили специалисты департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ведомстве предлагают ознакомиться с этим комплексом, ведь ГТО – это здоровье всей семьи, независимо от пола и возраста (от 6 лет и до 70+) – всем предложены нормативы и тесты: https://gto.ru. Иметь знак отличия современного комплекса ГТО почётно, но главное – он подтверждает отличное здоровье.

Напомним, в России внедрена уникальная система – всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативы разработали и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это новшество в истории физической культуры и спорта России уже оценили ямальцы.

Тесты для людей с ограниченными возможностями здоровья – «Для особой категории граждан» размещены на сайте gto.ru в рубрике «Нормативы».

ИСТОЧНИК KP.RU