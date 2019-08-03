2019-08-03T12:31:56+03:00
Общество

В Халясавэе к декабрю построят новую баню взамен сгоревшей

В здании будет только три отделения
Анна Полякова
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В Халясавэе к декабрю построят новую баню взамен сгоревшей Фото: puradm.ruВ Халясавэе к декабрю построят новую баню взамен сгоревшей Фото: puradm.ru
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Жители Халясавэя Пуровского района запасаются вениками. Новую сельскую баню в капитальном исполнении обещают достроить в декабре.

Строительные материалы для ее возведения завезены в полном объеме. Здание будет небольшим, всего на три отделения: душевая, парилка и общий моечный зал. Единственная баня в поселении сгорела в январе 2017 года. Новая парная будет отапливаться дровами – экологичным, безвредным топливом. Здание бани уже возведено под крышу. Строители планируют сдать объект вовремя.

Сейчас идут общестроительные работы, и параллельно проводятся инженерные сети, канализация и система отопления.

В рамках программы «Комфортная городская среда», кроме бани, устанавливают спортивно-игровую площадку. На территории уже соорудили бетонное основание. Оборудование для занятий спортом под открытым небом ждут в ближайшее время, его доставят в село водным транспортом, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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