В Халясавэе к декабрю построят новую баню взамен сгоревшей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-03T12:31:56+03:00

В здании будет только три отделения

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Жители Халясавэя Пуровского района запасаются вениками. Новую сельскую баню в капитальном исполнении обещают достроить в декабре.

Строительные материалы для ее возведения завезены в полном объеме. Здание будет небольшим, всего на три отделения: душевая, парилка и общий моечный зал. Единственная баня в поселении сгорела в январе 2017 года. Новая парная будет отапливаться дровами – экологичным, безвредным топливом. Здание бани уже возведено под крышу. Строители планируют сдать объект вовремя.

Сейчас идут общестроительные работы, и параллельно проводятся инженерные сети, канализация и система отопления.

В рамках программы «Комфортная городская среда», кроме бани, устанавливают спортивно-игровую площадку. На территории уже соорудили бетонное основание. Оборудование для занятий спортом под открытым небом ждут в ближайшее время, его доставят в село водным транспортом, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU