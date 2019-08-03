В лесхозы Ямала поступила новая патрульная техника

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-03T10:41:13+03:00

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В распоряжение ямальских лесничеств пришло ещё десять единиц техники для наземного патрулирования территорий. Автомобили пополнили парк уже имеющихся 22 машин. Техника приобретена на средства правительства ЯНАО.

Как рассказал первый заместитель директора департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин, приобретённая техника обладает повышенной проходимостью и устойчивостью, что позволит использовать её на любых дорогах, а значит, эффективно выполнять поставленные задачи.

Также в рамках федерального и регионального проектов «Сохранение лесов» департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО приобретён колесный трактор ЕлАЗ МТЗ-82 – для выполнения противопожарных мероприятий, лесохозяйственных работ и тушения лесных пожаров.

Напомним, 2 августа на Ямале прекратило действие ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей. При этом продолжает функционировать особый противопожарный режим. Его ввели на Ямале с 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU