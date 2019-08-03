2019-08-03T09:31:30+03:00
Общество

Власти Губкинского решили судьбу дома, пострадавшего при пожаре

Здание признали не подлежащим восстановлению
Анна Полякова
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Власти Губкинского решили судьбу дома, пострадавшего при пожаре Фото: Администрация города ГубкинскогоВласти Губкинского решили судьбу дома, пострадавшего при пожаре Фото: Администрация города Губкинского
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В администрации Губкинского приняли решение о судьбе дома №50 1 микрорайона, где 28 июля произошёл пожар. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций все участники единогласно проголосовали за признание дома не подлежащим восстановлению.

Пострадавший от пожара дом 1993 г. Постройки был признан аварийным и подлежащим сносу в прошлом году, ещё тогда он уже был в плачевном состоянии. Восстановление жилого дома даже до пожара было признано невозможным. Теперь, когда огонь существенно повредил его конструкции, состояние стало критическим. Элементы здания представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Комиссия рекомендовала администрации города изъять земельный участок и жилые помещения, находящиеся в собственности граждан и ставшие непригодными для проживания, затем произвести демонтаж конструкций здания и зачистку территории.

Тем временем, погорельцы на следующий день после ЧП начали получать выплаты. На данный момент компенсации из резервного фонда бюджета города получили 35 граждан. Общая сумма выплат к этому дню составила более 900 000 рублей. Для оказания матпомощи из округа подготовлены пакеты документов граждан и направлены в «Центр социальных технологий ЯНАО».

Официально числится 54 гражданина, являющихся собственниками жилых помещений, зарегистрированными по месту жительства. Постоянно проживающих– 48 человек. После пожара в Пункт временного пребывания обратились 13 из них – это 6 семей.

Однако сейчас всех, кто пожелал, переселили в маневренный фонд - 18 человек (8 семей). Остальные семьи будут обеспечены жильём из фонда, как только им это потребуется. Некоторые семьи самостоятельно решили жилищный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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