На Ямале ищут лучшего агробухгалтера России
«Лучший бухгалтером агропромышленного комплекса-2019» может стать специалист из ЯНАО. Первый тур профессионального конкурса всероссийского масштаба проводит Департамент агропромышленного комплекса Ямала.
Федеральный конкурс организован Минсельхозом России. Первый состоялся в стране в 2010 году. Участвовать в профессиональном состязании могут бухгалтеры сельскохозяйственных, перерабатывающих и других организаций АПК независимо от форм собственности. Обязательное условие – профильное высшее образование и стаж работы на сельхозпредприятиях не менее трёх лет, сообщает правительство ЯНАО.
Отметим, ежегодно департамент агропромышленного комплекса округа организует обучающие семинары для бухгалтеров ямальских сельхозорганизаций, в том числе с участием приглашённых специалистов ведущих российских аудиторских фирм. Слушателями профильных курсов ежегодно становятся около 30 бухгалтеров предприятий АПК Ямала.
ИСТОЧНИК KP.RU