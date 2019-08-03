2019-08-03T11:41:58+03:00
Экономика

На Ямале ищут лучшего агробухгалтера России

Претендентом может стать с профильным образованием и стажем
Анна Полякова
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На Ямале ищут лучшего агробухгалтера России Фото: из открытых источниковНа Ямале ищут лучшего агробухгалтера России Фото: из открытых источников
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«Лучший бухгалтером агропромышленного комплекса-2019» может стать специалист из ЯНАО. Первый тур профессионального конкурса всероссийского масштаба проводит Департамент агропромышленного комплекса Ямала.

Федеральный конкурс организован Минсельхозом России. Первый состоялся в стране в 2010 году. Участвовать в профессиональном состязании могут бухгалтеры сельскохозяйственных, перерабатывающих и других организаций АПК независимо от форм собственности. Обязательное условие – профильное высшее образование и стаж работы на сельхозпредприятиях не менее трёх лет, сообщает правительство ЯНАО.

Отметим, ежегодно департамент агропромышленного комплекса округа организует обучающие семинары для бухгалтеров ямальских сельхозорганизаций, в том числе с участием приглашённых специалистов ведущих российских аудиторских фирм. Слушателями профильных курсов ежегодно становятся около 30 бухгалтеров предприятий АПК Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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