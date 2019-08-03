В Ноябрьске мост на промзону обновят и оснастят видеокамерами

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-03T08:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске мост на промзону, который был построен еще в 1982 году, продолжают ремонтировать. Необходимость обновления назрела давно, пояснили в администрации города, и в мае 2019 года подрядчик приступил к работе. Специалисты разобрали дорожную одежду, демонтировали большую часть перильных ограждений. Сейчас меняют опорные части РОЧ, балки в пролете, занимаются укладкой бетонного выравнивающего слоя на одной из полос. В результате новой технологии будет обеспечен водосток с путепровода. После укладки данного слоя дорожники сделают гидроизоляцию и защитный слой. Затем уже приступят к асфальтированию. Все работы производятся по проекту, особое внимание уделяется качеству, производятся замеры на прочность. После ремонта дорожного полотна на путепроводе обновят освещение и установят видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU