На Ямале сняли запрет на посещение лесов

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-03T06:26:30+03:00

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На Ямале 2 августа прекратило действие ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей. При этом продолжает функционировать особый противопожарный режим. Его ввели на Ямале с 13 июля.

Напомним, в этот период запрещено жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов. Специалисты окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса обращают внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности при посещении лесов.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, с начала пожароопасного периода на территории округа потушили 100 возгораний на площади более 1840 гектаров. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, 20 — по вине человека.

ИСТОЧНИК KP.RU